Explosão do caminhão-tanque em Igarassu: o que mostram os vídeos

Imagens de pessoas que trafegavam no sentido oposto da BR (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O fogo provocado pela explosão do caminhão-tanque que tombou na BR-101 Norte, em Igarassu, no Grande Recife, no começo da manhã desta quinta-feira (10), atingiu casas localizadas próximas ao posto de gasolina Sertã.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver muita fumaça, chamas e algumas explosões provocadas pelo rompimento de fios de energia elétrica.

Imagens captadas por motoristas e passageiros que trafegavam no sentido oposto da via, sentido João Pessoa-Recife, dão uma dimensão do quanto o fogo se alastrou ao longo da pista após o tombamento do caminhão.