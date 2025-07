Trânsito muda no Ipsep, na Zona Sul do Recife; veja como fica

Mapa mostra mudança de trânsito no Ipsep (Divulgação)

O trânsito muda, a partir desta quinta (10), no Ipsep, na Zona Sul do Recife.



A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) implantará uma nova circulação no bairro.



Com ela, a Rua Rio Amazonas passa a ter sentido único apenas no trecho entre a Avenida Raimundo Diniz e a Rua Jean Emile Favre.



A Rua Machado de Assis, também originalmente com sentido duplo, será de mão única entre a Jean Emile Favre e a Avenida Raimundo Diniz.



A medida foi tomada após a realização de novos estudos viários e de escuta à população do entorno, segundo a Prefeitura do Recife.

Em junho, foi entregue o novo sistema viário do bairro, com um viário, 1,6 km de faixas exclusivas para transporte público e a criação de 11 novos abrigos de ônibus.

Essa ação fez parte de um programa de requalificação, que prevê investimento total de R$ 42 milhões, sendo 25% de contrapartida municipal e o restante financiado pela Caixa/FGTS.

A sinalização para condutores e pedestres será reforçada no local. Também serão instalados redutores de velocidade nas ruas Rio Maranhão e Rio Tocantins, bem como reforço na sinalização nas duas vias.

A CTTU reforça a importância de que os condutores observem a nova sinalização e respeitem as regras de circulação.

Agentes de trânsito não serão locais durante os primeiros dias para orientar os motoristas e auxiliar na adaptação ao novo sistema. Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com o CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.