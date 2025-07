Criança de 4 anos cai em canal de irrigação e morre afogada em Petrolina

Segundo a Polícia Civil, o caso do menino está sendo investigado pela 213ª Delegacia de Petrolina. A corporação trata o caso como afogamento

Uma criança de 4 anos morreu ao cair em um canal de irrigação em Petrolina, no Sertão pernambucano.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 213ª Delegacia de Petrolina.

A corporação trata o caso como afogamento.

O fato aconteceu no bairro Cosme e Damião. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e as investigações.

Após a queda no canal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o órgão relatou que, quando a equipe médica chegou ao local, o menino já estava sem sinais vitais.

Ainda de acordo com informações do SAMU, a equipe realizou manobras de reanimação, mas não obteve sucesso.

O corpo do menino foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.



Outro caso



Em outubro do ano passado, o corpo de uma criança de 8 anos foi encontrado em um canal de irrigação em Petrolina . A ocorrência de afogamento foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investigou as circunstâncias do caso

Segundo testemunhas, a criança estava caminhando à margem do canal acompanhada por filhotes de cachorros e acabou caindo na água. Um trabalhador que prestava serviços nas proximidades viu o acidente e, com a ajuda de outra pessoa, tentou resgatar a criança. Apesar das tentativas de reanimação, ela não sobreviveu.