IGARASSU

"Só deu pra salvar a vida", diz moradora atingida por incêndio de caminhão-tanque tombado

Caso aconteceu na manhã desta quinta (10), na cidade de Igarassu, no Grande Recife. No começo do, um caminhão-tanque que transportava combustíveis tombou e pegou fogo. As chamas atingiram moradores de uma comunidade próxima

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/07/2025 às 09:36