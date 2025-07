Jovem assassinada a tiros na Zona Norte do Recife voltou do Rio há 15 dias para reatar relacionamento com pai do filho

A designer de cílios Sarah Beatriz Porfírio da Silva foi morta quando voltava de churrasco com o companheiro (Reprodução/Redes Sociais)

A jovem de 19 anos assassinada a tiros quando andava de moto com o companheiro, na Zona Norte do Recife, voltou do Rio de Janeiro há 15 dias para reatar o relacionamento.



A informação foi repassada, nesta segunda (7), do avô da designer de cílios Sarah Beatriz Porfírio da Silva, que esteve no Cemitério de Santo Amaro, na área central da cidade, para o velório da jovem.

Sarah foi morta a tiros na madrugada de domingo (6), nas proximidades do Conjunto Residencial João Paulo II, na Avenida Beberibe, no bairro de Porto da Madeira.



De acordo com informações preliminares, homens armados tentaram executar o rapaz, que conseguiu escapar do ataque. Na fuga, os criminosos dispararam contra Sarah, que morreu no local.

Ainda segundo os familiares, Sarah tinha se afastado de Samuel Barbosa de Moura, de 22 anos, o companheiro, com quem tem um filho de 1 ano e 7 meses.



O rapaz tem antecedentes criminais e envolvimento com receptação.



Ela e os parentes foram para o Rio tentar “melhorar de vida”, segundo o avô da jovem.

No entanto, ela decidiu voltar ao Recife para reatar o relacionamento com o rapaz, que escapou do ataque a tiros apenas com escoriações.

Em entrevista a emissora de TV, o avô de Sarah, que preferiu não ter o nome divulgado, afirmou que desde o dia do crime, foram repassadas informações sobre uma suposta desavença entre Samuel e a família de um homem conhecido como Fábio.



O avô da jovem morta contou que. Dias antes do crime, parentes desse homem procuraram a família da jovem para pedir o telefone de Samuel.



Como os parentes de Sarah não tinham o contato do companheiro dela, acabaram repassando o número da jovem que acabou sendo morta.



Os motivos da suposta desavença ainda não ficaram claros para os familiares da garota.



O crime



Sarah e Samuel saíram para um churrasco, na noite de sábado (5). Eles foram com outro casal.

O assassinato aconteceu na saída desse evento. Um carro começou a perseguir os dois, que estavam na moto.



Essa perseguição foi até o bairro de Porto da madeira. Sarah teria sido atingida por três tiros, disparados por um dos ocupantes desse veículo.



Ela caiu da moto e ficou no local. Samuel conseguiu escapar.



Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco disse que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Porto da Madeira e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sem vida. Os policiais isolaram a área até a chegada dos demais órgãos responsáveis pela investigação.