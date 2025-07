Adolescentes baleados: Grande Recife registra mais mortes em junho desde 2018

Três adolescentes morreram baleados no último dia 30 de junho, no bairor de Jardim Primavera, em Camaragibe (Foto: Cortesia/Acervo Pessoal)

Semana a semana, os casos de adolescentes mortos baleados no Grande Recife se mantém frequentes. Essa trágica incidência culmina na confirmação de que o último mês de junho registrou, na Região Metropolitana da capital pernambucana, 13 óbitos de jovens de idade entre 12 e 18 anos incompletos, o maior número desde 2018.

Os dados divulgados são do Instituto Fogo Cruzado, maior banco de dados abertos sobre a violência armada da América Latina. Ainda de acordo com a pasta, 77% das vítimas mortas foram atingidas na última semana do mês junino. Ao menos 15 adolescentes foram baleados na Região Metropolitana do Recife (RMR) em junho de 2025.

Relembre

Dois dos casos que mais repercutiram no último mês de junho envolvendo adolescentes que morreram após levar tiros aconteceram no Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, e em Camaragibe, no dia 26 e 30 de junho, respectivamente.

O casal Ágata e Gustavo, ambos de 16 anos, foram vítimas de tiros na localidade de Parque das Palmeiras, conhecida como “antigo lixão” da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho. Um terceiro rapaz de 15 anos foi baleado e levado para uma unidade de saúde. No mesmo dia, um jovem de 16 anos identificado como Marlon foi encontrado morto com marcas de tiros perto da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Em Camaragibe, três adolescentes foram assassinados a tiros dentro de uma residência. O triplo homicídio aconteceu em no bairro de Jardim Primavera. Eles foram identificados como André Ricardo da Silva Albuquerque Filho, Pablo Henrique da Silva Oliveira, ambos de 17 anos, e Vitor Gabriel da Silva Mota, 16 anos.