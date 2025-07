Suspeito de estuprar criança de 6 anos é encontrado morto em cela

Homem foi encaminhado para audiência de custódia. (Foto: Reprodução)

Um homem de 40 anos foi encontrado morto na noite deste domingo (6), nas dependências da 19ª Delegacia de Polícia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Detido desde o sábado (5), ele era suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos, no município de São Lourenço da Mata.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias da morte. A corporação afirma que todas as medidas cabíveis já estão sendo adotadas para esclarecer o caso.

A prisão do homem foi realizada por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), que localizaram o suspeito após receberem informações sobre seu paradeiro. Ele, a vítima e a mãe da criança foram levados inicialmente para a Delegacia de Camaragibe, onde foi formalizado o flagrante. Posteriormente, o homem foi transferido para a 19ª Delegacia de Prazeres, onde acabou sendo encontrado morto menos de 24 horas depois.

Relembre o caso:

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no sábado (5), acusado de abusar sexualmente da enteada, de 6 anos, e publicar o vídeo em seu perfil no Instagram.



O vídeo em que o padrasto abusa da criança gerou grande repercussão na cidade. Moradores chegaram a ir à casa do acusado ameaçando matá-lo, mas ele já havia fugido do local.

À polícia, o homem confessou que tocou nas partes íntimas da criança, mas que teria sido "a primeira vez que praticou atos com ela", segundo o auto de prisão em flagrante. O investigado disse que, após a repercussão do vídeo, ficou escondido em uma região de mata da cidade, até ser localizado.



Segundo boletim de ocorrência, o homem foi localizado por populares. "O acusado foi retirado do local sob forte tensão", descreve a equipe da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), responsável pela prisão.



Investigação

A esposa do investigado também foi ouvida, como testemunha. Ela disse que tem um relacionamento com ele há cerca de quatro anos, com quem tem um filho de um ano, além de estar grávida de sete meses.



Ela declarou que nunca desconfiou de abusos cometidos pelo marido e que, ao confrontá-lo, ele negou que tenha tocado a criança com intenção libidinosa.



Suspeito de estupro de vulnerável, ele será encaminhado para audiência de custódia e poderá ter decretada a prisão preventiva pela Justiça.



A defesa do preso em flagrante não foi localizada. Espaço segue aberto.