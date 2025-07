Mulher é morta a tiros durante tentativa de execução do namorado na Zona Norte do Recife (Reprodução/Redes Sociais )

Uma jovem de 19 anos, identificada como Sarah Beatriz, foi morta a tiros na madrugada deste domingo (6), nas proximidades do Conjunto Residencial João Paulo II, na Avenida Beberibe, no bairro de Porto da Madeira, Zona Norte do Recife. De acordo com informações preliminares, homens armados tentaram executar o namorado da vítima, que conseguiu fugir. Na fuga, os criminosos dispararam contra Sarah, que morreu no local.

A vítima era moradora da Zona Norte do Recife. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 11º Batalhão, informou que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Porto da Madeira e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sem vida. Os policiais isolaram a área até a chegada dos demais órgãos responsáveis pela investigação.