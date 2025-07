Adolescente é apreendido após agredir agente com golpes de barrote

Caso aconteceu no centro da cidade de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, na tarde desta quarta (2). O jovem teria tentado se vingar após ter a motocicleta apreendida pelo agente de trânsito

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar matar um agente de trânsito identificado como Carlos Henrique Alves Medeiros, de 45 anos, com golpes de barrote na cabeça. O caso aconteceu na tarde desta quarta (2), no centro de Ipojuca, no Litoral Sul. O jovem foi detido no mesmo dia, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PMPE) informou que apreendeu o adolescente por ato análogo à tentativa de homicídio. “O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça”, divulgou.

Vingança

Segundo informações extraoficiais, o jovem teria agido por vingança. O agente servidor teria feito a apreensão de uma motocicleta que estava irregular, e o adolescente reclamou que teria sofrido agressões por um dos agentes que estavam na ocorrência, e então teria premeditado uma vingança contra o agente.

Como aconteceu

O agente estava sentado em um lava-jato no centro de Ipojuca, no Litoral Sul do Estado, quando foi golpeado duas vezes na cabeça com um barrote de madeira. De acordo com a prefeitura de Ipojuca, o servidor estava fora do serviço no momento da agressão. Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento do crime, quando o suspeito se aproximou e desferiu os golpes contra a vítima.

Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife. A equipe de reportagem do Diario procurou o HR para obter atualizações sobre o estado de saúde da vítima, mas até o momento, não obteve resposta.