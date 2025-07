Pai acusa hospital de negligência por morte da filha, invade unidade e quebra equipamentos

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no Hospital dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Um pai acusa a instituição de negligência com a filha dele e quebrou alguns vidros e equipamentos do local

Caso aconteceu nesta quarta (2), no Hospital Guararapes, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem revoltado com a morte da filha invadiu, na noite desta quarta (2), o Hospital Guararapes, no Bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ele acusa alguns profissionais de saúde do local de negligência médica, e em um ato de protesto, quebrou algumas vidraças e equipamentos foram quebrados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem, ainda não identificado, justifica o que estava prestes a fazer. “Estou aqui no memorial, para fazer o

meu protesto sozinho”, ele diz, enquanto se grava em frente ao hospital.

“Vou pedir só uma explicação. Já vim baratinado, daquele jeito. Se eles não disserem, eu vou quebrar”, continuou.

Em seguida, ele entrou no hospital. “Não vai ter atendimento para ninguém, mataram a minha filha”, enquanto parte para atingir computadores na recepção, e posteriormente, uma porta de vidro. Outros registros mostram os danos materiais na instituição.

O Diario de Pernambuco procurou a prefeitura de Jaboatão e a diretoria do Hospital Guararapes, mas ainda não obteve resposta.