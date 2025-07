Confira as homenagens a Diogo Jota, jogador morto em acidente de carro

Atacante da seleção portuguesa e do Liverpool morreu na madrugada desta quinta-feira (3/7), na Espanha

Diogo Jota teve boa passagem pelo Liverpool (PAUL ELLIS / AFP)

Luto no mundo do futebol. Morreu, na madrugada desta quinta-feira (3/7), o atacante Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção Portuguesa, aos 28 anos. Diogo foi vítima de um acidente de carro junto de seu irmão, André Silva, que também é jogador de futebol.

A morte foi recebida com pesar e comoção por diferentes entidades, clubes e autoridades. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, foi um dos que se manifestou, através de sua conta oficial no X . O Liverpool, clube onde Diogo atuava, também mostrou sua consternação com relação ao ocorrido.

Colega de Diogo na seleção de Portugal, o atacante Cristiano Ronaldo se mostrou inconformado com o ocorrido através de suas redes sociais. “Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, escreveu o camisa sete.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

