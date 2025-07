Guarda municipal é agredido com paulada na cabeça em dia de folga (Reprodução/redes sociais)

Um agente da Guarda Municipal de Trânsito de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, foi agredido com uma paulada na cabeça durante seu dia de folga, na manhã desta quarta-feira (2). O crime foi registrado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 18º Batalhão (BPM). A motivação da agressão ainda é desconhecida.

Segundo relatos de populares, o ataque ocorreu nas proximidades de um posto de fiscalização às margens da rodovia BR-101. De acordo com a prefeitura de Ipojuca, o servidor identificado como Carlos Henrique de Medeiros Alves, estaria fora do serviço no momento da agressão.

Após o crime, o agressor fugiu em direção a um canavial nas imediações. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal iniciaram buscas na região para localizar e capturar o responsável pela agressão.

A vítima recebeu os primeiros socorros no próprio local do ataque, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde ficou na sala vermelha devido à gravidade dos ferimentos e, logo depois, foi encaminhado ao Hospital da Restauração (HR).

Em nota, a Polícia Militar informou que as diligências continuam em andamento para esclarecer os fatos e identificar o agressor.

Em nota, a prefeitura de Ipojuca informa que tomou conhecimento da grave agressão sofrida pelo guarda de trânsito e está colaborando com a Polícia Militar na busca pelo suspeito e dando todo o suporte necessário à família do servidor.