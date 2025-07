Igarassu: 21 pessoas seguem desalojadas por conta das chuvas

Ao todo, 165 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município, localizado no Grande Recife, no último fim de semana. Segundo a prefeitura, 21 cidadãos seguem desalojados

Defesa Civil Estadual reforça assistência às famílias em Igarassu (Divulgação)

Após os transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram Igarassu, no Grande Recife, no último fim de semana, 21 pessoas continuam desalojadas. Eles seguem abrigados no Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon. As informações foram repassadas pela prefeitura da cidade na manhã desta quarta (2).

A localidade Loteamento Agamenon foi a mais atingida pelos transtornos decorrentes das intensas precipitações do último fim de semana. Ao todo, 165 pessoas precisaram sair de suas casas. A cidade chegou a decretar estado de emergência no último sábado (28).

“Mais de 200 pessoas afetadas pelas chuvas já foram identificadas e registradas no sistema da Assistência Social de Igarassu, e estão recebendo apoio com a entrega de colchões, travesseiros, kits de higiene pessoal e de limpeza doméstica. Além disso, a equipe da Assistência está realizando o mapeamento de todas as famílias atingidas sem cadastro”, divulgou a gestão de Igarassu, por meio de nota.

“A prefeitura também está realizando limpezas preventivas em canais e rios, instalando lonas em áreas de risco e mobilizando todo o Comitê de Enfrentamento às Chuvas para atender a população e buscar soluções para os munícipes”, finalizou.