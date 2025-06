Igarassu decreta Estado de Emergência após fortes chuvas

Imagem do Loteamento Agamento, em Igarassu, neste sábado (28) (Foto: Reprodução/Instagram)

A prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, decretou Estado de Emergência após a cidade ser a mais afetada pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco na sexta-feira (27) e no sábado (28). A situação é avaliada como crítica, com alagamentos intensos e o transbordamento do Rio São Domingos, que corta o município, além dos rios Congrua e Monjope, e do Canal do Manancial, Alexis e Açude de Araripe.

Segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Igarassu registrou o maior volume de chuva em Pernambuco, com acumulado de 152,43 milímetros. Até o momento, 11 famílias desabrigadas foram encaminhadas para a Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição.

Para lidar com a situação, a gestão municipal intensificou as ações de monitoramento e atendimento, buscando apoio estadual e federal.

Equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, secretarias municipais e o Corpo de Bombeiros, incluindo voluntários, atuam para garantir a segurança da população.

A prefeitura está acolhendo famílias desalojadas. Doações podem ser entregues na sede da Guarda Municipal, na Rua Dr. João Elísio, 150-188, no Centro.