Jaboatão dos Guararapes registra sete deslizamentos de barreiras em 24h

Os sete registros de deslizamentos de barreiras aconteceram em Sucupira, Dois Carneiros, Santo Aleixo, Zumbi do Pacheco e Vila Rica (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Sete deslizamentos de barreiras foram registrados nas últimas 24h na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os números foram divulgados pela Defesa Civil de Jaboatão, na manhã desta quarta (2).

De acordo com o órgão, não houve vítimas dos deslizamentos. As localidades dos registros foram os bairros de Sucupira, com três deslizamentos, Dois Carneiros, Santo Aleixo, Zumbi do Pacheco, e Vila Rica, com uma ocorrência.

Segundo as informações repassadas pela Defesa Civil jaboatonense, foram contabilizadas, ao total, 48 ocorrências de chuva, com a realização de 14 vistorias em barreiras nas localidades de Cavaleiro, Dois Carneiros, Jardim Jordão, Socorro, Curado IV, Córrego da Batalha, Prazeres, Zumbi do Pacheco, Jardim Prazeres, Santo Aleixo e Vila Rica.

“As equipes do órgão realizaram também 10 vistorias em imóveis nos bairros de Curado IV, Jardim Prazeres, Dois Carneiros, Zumbi do Pacheco, Santo Aleixo, Socorro e Vila Rica. Foram contabilizadas 10 solicitações de lona plástica. As equipes do órgão seguem monitorando as chuvas”, informou.