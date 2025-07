Rio Capibaribe Mirim em ‘Nível Alerta’ e próximo de inundar na Mata Norte

Previsão de chuva forte em Goiana e Itambé podem fazer nível do rio subir ainda mais ao longo desta quarta-feira (2)

Capibaribe Mirim se encontra próximo do 'Nível Inundação' (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O rio Capibaribe Mirim está no ‘Nível de Alerta’, segundo o boletim hidrológico atualizado nesta quarta-feira (2) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

E pode chegar ao ‘Nível de Inundação’ caso se confirme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuvas para a Zona da Mata Norte, como os municípios de Goiana e Itambé, banhados pelo rio.

Segundo o boletim da Apac, o Capibaribe Mirim apresentava no começo da manhã desta quarta o nível de 720cm, superando o limite do ‘Nivel de Alerta” (650cm) e próximo do ‘Nível da Inundação’ (750cm).

Com nascente em São Vicente Férrer, no Agreste, o rio Capibaribe Mirim tem mais de 90km de extensão e abrange diversos municípios da Zona da Mata Norte, desaguando no Rio Goiana.