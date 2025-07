Compesa suspende abastecimento de água em regiões da RMR e Zona da Mata (Divulgação)

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) e o interior de Pernambuco nos últimos dias provocaram a paralisação do abastecimento de água em diferentes localidades. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), ao menos cinco unidades operacionais tiveram suas atividades suspensas ou reduzidas, afetando diretamente o fornecimento hídrico em regiões da RMR, Zona da Mata e Sertão.

Na Região Metropolitana, duas unidades foram afetadas. Em Camaragibe, a unidade que atende a comunidade de Vera Cruz está com as operações suspensas devido à baixa qualidade da água captada no manancial. A mesma situação ocorreu com a Estação de Tratamento de Água (ETA) Muribequinha, responsável pelo abastecimento do bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

Na Zona da Mata, três localidades registraram paralisações. Em Macaparana, na Mata Norte, o sistema de abastecimento foi suspenso também por causa da deterioração da qualidade da água.

Já em Vitória de Santo Antão, a Estação Elevatória de Água Bruta Jussara está operando com vazão reduzida. O alto nível do manancial impede o pleno funcionamento dos equipamentos que compõem o sistema de bombeamento da cidade.

1 / 2 2 / 2 < >

No Sertão, o município de Águas Belas teve sua estação de tratamento paralisada devido a uma obstrução na captação de água, dificultando a operação do sistema.

Segundo a Compesa, as interrupções no abastecimento ocorrem principalmente por três fatores: a má qualidade da água dos mananciais em decorrência das chuvas, riscos estruturais em estações localizadas em áreas de encosta e oscilações na rede elétrica, que comprometem o funcionamento dos equipamentos.



O órgão informou ainda que equipes foram mobilizadas para restabelecer os serviços de reabastecimento.