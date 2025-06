Compesa retira 35 ligações irrelugares de água em Garanhuns

Compesa alerta que furto de água é crime (Foto: Compesa)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) identificou e retirou 35 ligações irregulares em uma operação realizada na quarta-feira (11) em Garanhuns, no Agreste, com apoio das polícias Civil e Militar. A vistoriou 280 imóveis em dois loteamentos nos bairros de Severiano Morais e Frexeira.

De acordo com a Compesa, foi percebida uma queda de 90% na vazão destinada à região. Dos 5 litros por segundo liberados, apenas 0,5 l/s chegavam aos consumidores. O desvio era o suficiente para abastecer aproximadamente 675 residências e beneficiar cerca de 2 mil pessoas.



A Companhia ressalta que o desvio de água configura crime, enquadrando-se nos artigos 155 e 265 do Código Penal, que tratam, respectivamente, de furto e de interferência no funcionamento do serviço público de abastecimento.

O furto de água prejudica o abastecimento da população e também o funcionamento de equipamentos essenciais como hospitais, escolas, creches, asilos e órgãos públicos.