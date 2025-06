Obra da Compesa altera trânsito no Cabanga, no Recife

Corrida terá início às 6h30 no domingo (1º) e altera trânsito em diversas vias (Foto: CTTU)

Mais uma obra da Compesa vai alterar o trânsito do Recife. Desta vez, um serviço vai causar a interdição no cruzamento da Rua Carlos Coelho Leal Valente com a Avenida Sul, no bairro do Cabanga, a partir das 9h de quinta-feira (5).

A intervenção tem previsão de uma semana de duração. Como os condutores que trafegam no sentido subúrbio/cidade não poderão acessar a Rua Carlos Coelho Leal Valente, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou três rotas alternativas para desvio de veículos.

A primeira opção será o uso temporário da faixa exclusiva de ônibus da via na altura da Marmoaria Ouro Branco, que estará liberada para todos os veículos durante o período da obra. A segunda será viabilizada com a abertura de um canteiro central nas imediações da Rua Cabo Eutrópio.

Já os motoristas que desejarem circular no sentido Afogados deverão seguir à direita no sentido subúrbio/cidade e, em seguida, acessar à esquerda a Rua Brito, onde também será feita a abertura de canteiro para facilitar o retorno.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão na área da intervenção para auxiliar a circulação. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Obra na Domingos Ferreira

A Compesa realiza, até o dia 25 de junho, uma obra emergencial na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul.

Serão trocados 6 metros de uma tubulação que se encontra danificada, com aproximadamente 3 metros de profundidade. Para evitar extravasamento de esgoto no bairro, o serviço precisou ser organizado com urgência.

Por conta dessa intervenção, duas faixas da pista oeste e uma faixa da pista leste estão bloqueadas ao tráfego de veículos em cerca de 40 metros, ação nivelada com as autoridades de trânsito do município.