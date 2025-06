Compesa realiza reparo urgente de esgoto em Boa Viagem

Obra será realizada dia e noite, sem interrupções. (Foto: Divulgação)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está realizando reparos urgentes da rede coletora de esgoto na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Segundo a companhia, foi constatada uma situação de emergência ao ser identificado um abatimento em trecho da via durante ações preventivas.

A intervenção foi iniciada na noite da sexta-feira (30), próximo ao número 2343. Os trabalhos devem seguir até 15 de junho.

As atividades estão sendo executadas no canteiro central da avenida pela BRK, parceira da Compesa no programa Cidade Saneada.

Por conta da obra, duas faixas da pista oeste e uma faixa da pista leste ficarão bloqueadas ao tráfego de veículos em cerca de 40 metros. As pistas serão sinalizadas em 120 metros com orientação aos motoristas, que devem seguir o desvio pelas demais faixas liberadas.

De acordo com a Compesa, serão trocados seis metros de uma tubulação danificada, com aproximadamente três metros de profundidade. "Para evitar extravasamento de esgoto no bairro, o serviço precisou ser organizado com urgência", diz em nota.

A Compesa também destacou que, devido à complexidade da obra e para minimizar o impacto no trânsito, os trabalhos serão realizados dia e noite, sem interrupções.