Cano mestre da Compesa estoura e atinge fios de poste em Jaboatão

Motoristas precisaram desviar do buraco causado pelo vazamento (Foto: Reprodução/Instagram)

O rompimento de um cano mestre da rede de abastecimento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) jorrou água a uma altura suficiente para alcançar os fios elétricos de um poste. O caso aconteceu no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na tarde desta quarta-feira (11).

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver que a força da água é tanta que ultrapassa a altura de um poste perto do Mercado Público de Cavaleiro, na Avenida Agamenon Magalhães. O vazamento ocorreu na esquina com a Rua Jangadinha.

Motoristas que passavam pelo local precisaram desviar do buraco para evitar acidentes.

A Compesa informou que foi acionada por volta das 12h e que mobilizou um técnico para o fechamento dos registros para conter o fluxo da água após o rompimento da tubulação de grande porte, de 300 mm.

“Outra equipe foi direcionada para sinalizar a área em preparação aos serviços de reparo. As atividades não puderam ser realizadas naquele momento devido ao tráfego intenso na área durante o dia”, informou a companhia em nota.

O conserto do vazamento será realizado na noite desta quarta-feira. Para executar o conserto do vazamento, foi preciso suspender o abastecimento de água dos bairros de Cavaleiro e Coqueiral. A expectativa dos técnicos da Compesa é finalizar as intervenções até a manhã de quinta-feira (12), quando será retomada a distribuição de água para as áreas afetadas.