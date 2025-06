Motociclista morre após colisão entre carro, moto e bicicleta em Belo Jardim

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

PCPE (Arquivo/DP)

Um grave acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e uma bicicleta causou a morte de um motociclista na manhã desta segunda-feira (30), na rodovia PE-180, no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Givaldo Felipe de Souza, de 54 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após um ciclista tentar atravessar a rodovia de forma repentina. A manobra inesperada provocou uma ação brusca do condutor de um carro que trafegava pela via. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a motocicleta e a bicicleta.

Com o impacto, Givaldo e o ciclista, cuja identidade não foi divulgada, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Municipal de Belo Jardim. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista não resistiu e faleceu na unidade hospitalar. O estado de saúde do ciclista não foi informado.

O motorista do carro envolvido permaneceu no local do acidente, prestou assistência e foi conduzido à delegacia de Belo Jardim, onde foi ouvido e liberado. A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 104ª Delegacia da cidade. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.