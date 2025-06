A colisão ocorreu após o veículo do sargento de alagoas invadir a contramão da rodovia PE-60

Sargento da PM morre em acidente no litoral sul do estado (Reprodução)

Sargento da Polícia Militar de Alagoas morre após colisão envolvendo carro e caminhão, na tarde de quarta-feira (18), na rodovia PE-060, no município de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco. A vítima foi identificada como Diego Rodrigo Monteiro, de 38 anos.

Segundo informações extraoficiais, o agente dirigia um carro Volkswagen Gol, quando invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão.

Com o impacto, o sargento ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco esteve no local e realizou a retirada do corpo do sargento, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos à polícia.

Após análise do Instituto de Criminalística (IC), o corpo de Diego foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos do sinistro de trânsito.