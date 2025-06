Sinistro entre carro e ônibus com universitários mata 1 na BR-408

O homem que morreu dirigia o automóvel de passeio, que se envolveu no acidente, no quilômetro 62,3 da rodovia , em Carpina, na Mata Norte

Carro ficou destruído após bater em ônibus (Redes Sociais )

Uma batida entre um ônibus com estudantes e um carro deixou uma pessoa morta, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O sinistro aconteceu na BR-408, em Carpina, na noite de sexta (13).



O homem que morreu dirigia o automóvel de passeio, que se envolveu no acidente, no quilômetro 62,3 da rodovia.



Ezequias de Lima Borba dirigia um Fiat Palio de placa KLS2H67. Segundo informações postadas em redes sociais, o motorista do ônibus, Silvio de Souza Pinto, contou que o Palio

invadiu a contramão da rodovia. Silvio afirmou ter tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.



O coletivo de placa PFI2I91 transportava o motorista e 40 estudantes universitários, mas nenhum deles ficou ferido.



O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro no local, e o resultado foi normal, descartando a embriaguez.



Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram presentes para os procedimentos cabíveis.

A área foi isolada para a perícia.



A Polícia Civil será responsável pela investigação do caso para apurar as circunstâncias exatas do acidente.