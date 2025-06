Policial morre após capotar veículo na PE-320, em Carnaíba

Veículo dirigido pelo policial teve perda total após o acidente (Reprodução/Redes Sociais)

Na noite do último sábado (21), um policial militar morreu após perder o controle do carro que dirigia e capotar várias vezes na PE-320, em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. O homem chegou a ser socorrido para o hospital Dr José Dantas de Souza Filho e, em seguida, para o hospital regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como José Helton Mendes, de 35 anos. O policial estava a passeio na cidade, onde moram seus pais.

Após o sinistro, o veículo teve perda total. A Polícia Civil investiga o caso.