Recife mapeia os dez pontos mais críticos em relação a sinistros de trânsito para intensificar prevenção

Pontos críticos estão distribuídos em toda a cidade (Foto: Inaldo Lins/ PCR)

A Prefeitura do Recife mapeou os dez pontos mais críticos da cidade em relação a sinistros de trânsito para intensificar a fiscalização através da presença de agentes, equipamentos e blitzes. Estes dados são utilizados como base para a formação de profissionais de trânsito que seguem em treinamento até esta quinta-feira (27).

Os pontos observados pela gestão estão distribuídos no Centro e nas zonas Norte, Oeste e Sul. A prefeitura destaca que a fiscalização é uma das ferramentas mais eficazes para promover segurança viária, especialmente quando estruturada com base na teoria da dissuasão, que sustenta que o risco percebido de ser penalizado influencia diretamente o comportamento dos condutores.

O Recife registrou um aumento no número de sinistros de trânsito em 2023, mesmo com a queda no número de vítimas fatais. É o que revela o Relatório Anual de Segurança Viária, publicado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

De acordo com o levantamento, foram registrados 7.329 sinistros de trânsito na capital em 2023, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Apesar disso, o número de óbitos caiu 17%, totalizando 50 mortes no trânsito, contra 60 em 2022.

Os motociclistas seguem sendo as maiores vítimas no trânsito do Recife. Em 2023, eles representaram cerca de 70% dos mortos, mantendo a tendência dos últimos anos. Entre as causas mais comuns estão o excesso de velocidade, imprudência na condução e desrespeito à sinalização.

Além das mortes, os motociclistas também estão entre os que mais se ferem em colisões. O relatório aponta que mais de 1.500 sinistros envolveram motocicletas, com centenas de feridos e impactos diretos no sistema de saúde pública.

Lesões causadas por sinistros já estão entre as principais causas de morte no mundo e, segundo a OMS, devem ocupar o quinto lugar até 2030. O Brasil aparece como o terceiro país com mais mortes no trânsito. Nesse cenário, a fiscalização é apontada como uma ferramenta-chave para reduzir riscos e evitar fatalidades.

De acordo com o Manual de Gerenciamento de Velocidade, da Global Road Safety Partnership (GRSP), a fiscalização bem planejada, especialmente quando focada em comportamentos de alto risco, como o excesso de velocidade, contribui para mudar hábitos, reduzir a gravidade das ocorrências e salvar vidas.

Treinamento de agentes visa amenizar o cenário

A formação que os agentes da CTTU fazem parte é realizada pela Global Road Safety Partnership (GRSP), organização parceira da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

O primeiro dia de atividades abordou o uso de dados e evidências para orientar ações em campo. Foram discutidos temas como definição de objetivos, fatores a considerar em operações e construção de planos de fiscalização. A proposta parte da ideia de responsabilidade compartilhada para alcançar a Visão Zero, que parte do princípio de que nenhuma morte no trânsito é aceitável.

No treinamento, os agentes também receberam informações sobre o excesso de velocidade, uma vez que a redução da velocidade média nas vias é uma das formas mais eficazes de minimizar a gravidade dos sinistros. Ainda foram apresentados conteúdos e discussão de estratégias específicas para o contexto do Recife.