Motorista é flagrado transportando palhas de coqueiro de forma irregular em Jaboatão (Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista foi flagrado transportando palhas de coqueiro de maneira irregular pelas avenidas do município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no domingo (29). A carga, atravessada no banco traseiro do carro, atingia ciclistas, pedestres e até veículos que trafegavam no sentido contrário.

O flagrante foi registrado em vídeo por populares e circula nas redes sociais. As imagens mostram um carro, de cor prata, transitando entre os bairros de Barra de Jangada e Curcurana. Durante o percurso, as palhas atingem carros estacionados e até veículos que transitavam no sentido contrário.

Em determinado momento, o motorista chega a invadir a contramão para tentar desviar de ciclistas que seguiam pelo canto da pista.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a prática é ilegal. O artigo 235 proíbe o transporte de cargas que excedam as dimensões do veículo ou estejam mal acondicionadas, configurando infração de trânsito passível de penalidade.