Protesto fecha trânsito nos dois sentidos da Av. Dr. Belmino Correia, em Camaragibe

Um protesto na avenida Dr. Belmino Correia, nas proximidades do Atacadão, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está interrompendo o trânsito nos dois sentidos da via na manhã desta quarta-feira (25).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pneus sendo queimados no meio da avenida, além de vários passageiros descendo dos ônibus que estão parados na via.

De acordo com informações extraoficiais, os manifestantes pedem justiça e esclarecimentos sobre a morte de um homem, identificado como João Paulo, que teria sofrido um mal súbito após se assustar com uma abordagem policial no Loteamento João Paulo II, no bairro de Alberto Maia, nesta terça-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura de combate a incêndio foi acionada ao local, por volta das 7h40, para dar apoio a Polícia Militar.