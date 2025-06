Operação Lei Seca registra 468 autuações por alcoolemia no São João

Do total de autuados, apenas um motorista realizou o teste do bafômetro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Os outros 467 se recusaram a fazer o teste. Durante o período de São João, mais de 16 mil condutores doram abordados nas blitzes da Operação Lei Seca (OLS)

Operação Lei Seca realizou mais de 16 mil abordagens entre os dias 20 e 24 de junho (Foto: Divulgação/SES-PE)

A ilegal combinação entre bebida e direção continua sendo subestimada por condutores de veículos. Em Pernambuco, 468 motoristas foram autuados por alcoolemia em blitzes da Operação Lei Seca de São João, entre os últimos dias 20 e 24 de junho. Deste total, 467 se recusaram a fazer o teste do bafômetro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

De acordo com o órgão, ao todo, foram realizadas mais de 16 mil abordagens em 37 blitzes nos municípios com principal movimentação de festas juninas: Petrolina e Arcoverde, no Sertão; Caruaru, Gravatá e Limoeiro, no Agreste; Paudalho, Vitória de Santo Antão, Carpina e Goiana, na Mata Norte; e no Recife, e Região Metropolitana.

Ainda conforme o balanço da SES-PE, ocorreram 880 autuações por outras infrações de trânsito, e 195 veículos foram removidos aos depósitos por irregularidades diversas.

PRF

Durante a Operação Festejos Juninos 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do último dia 18 a 24 de junho, realizou 5.042 testes do bafômetro, que resultaram em 106 autuações por alcoolemia, sendo 97 por recusa e nove por constatação, com cinco prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Ao todo, ao longo do período, a operação, fiscalizou 7.859 pessoas e 6.020 veículos, sendo emitidas 3.637 autuações, no total, por diversas infrações.

Lei

A Lei nº 11.705, sancionada em 19 de junho de 2008, estabelece tolerância zero para o consumo de álcool por condutores de veículos automotores, ampliando as penalidades para quem for pego dirigindo após consumir bebidas alcoólicas.

Dirigir sob influência de álcool é considerada uma infração gravíssima, com multa e suspensão da carteira de motorista. Em casos mais graves, como em acidentes com vítimas, o motorista pode ser detido.