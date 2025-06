"Só pensava em salvar minha esposa", diz homem que viralizou agarrado a poste durante chuvas em Igarassu

O profissional de serviços gerais Natailton Medeiros encarou correnteza causada pelas fortes chuvas e pela cheia do Rio Igarassu na tentativa de resgatar a esposa, no Loteamento Agamenon Magalhães

Natailton e Amanda estão alojados em abrigo da prefeitura (Rafael Vieira/DP Foto)

Agarrado a um poste no meio de uma enxurrada, o profissional de serviços gerais Natailton Medeiros do Nascimento, de 26 anos, só pensava no risco de choque elétrico a que sua esposa estava exposta na residência do casal, localizada no Loteamento Agamenon Magalhães, em Igarassu, Grande Recife. No último sábado (28), durante as fortes chuvas que assolaram o município, ele viralizou nas redes sociais após quase ser levado pela correnteza.

Naquele dia, Natailton tinha saído de casa cedo com destino ao trabalho, em um armazém nas proximidades de casa. “Ela ligou dizendo que a água já estava querendo entrar. Foi rápido demais. Eu avisei que ia precisar dar uma saída e quando cheguei naquele ponto, tentei passar, mesmo vendo que não dava”, lembra.

Nas imagens, é possível assistir ao momento em que ele precisa soltar a bicicleta para evitar ser arrastado pela água. “Aí a bicicleta foi se soltando e eu tive que deixar ela ir, porque se não iria junto. Meu medo era porque tem umas instalações elétricas em casa que poderiam dar um choque na minha esposa. Só pensava na minha esposa”, acrescenta.

Ao tentar se soltar do poste, Natailton chegou a ser arrastado pelas águas. “O pessoal na rua gritava para eu voltar. Ninguém sabia meu motivo para estar ali, mas eu sabia”, continua.

Diante da impossibilidade de nadar contra a correnteza, Natailton caminhou até sua casa, em alguns momentos, com água à altura do peito. “Infelizmente ele chegou sem a bicicleta, que era o meio que tinha de ir trabalhar, e teve que pular o muro para me tirar de lá”, diz a dona de casa Amanda Carolina da Silva, casada com o profissional de serviços gerais.

O casal, que ainda não sabe quando poderá voltar para casa, está alojado em um abrigo improvisado pela Prefeitura de Igarassu no Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon. De acordo com a gestão municipal, 65 pessoas desalojadas foram acolhidas no espaço.