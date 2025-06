Chuvas deixam moradores ilhados em Igarassu, que registra maior volume do estado

Imagem do Loteamento Agamento, em Igarassu, neste sábado (28) (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram residências do Loteamento Agamenon, em Igarassu, tomadas pela água após as fortes chuvas que atingiram o município na manhã deste sábado (28). De acordo com a prefeitura, nove adultos e cinco crianças ficaram desalojados e estão sendo acolhidos na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, situada na comunidade do Agamenon. No local, equipes da Saúde e da Assistência Social prestam apoio às famílias.



Segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Igarassu registrou o maior volume de chuva em Pernambuco, com um acumulado de 152,43 milímetros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adeilson Calixto (@cuca.drone)



O Comitê de Enfrentamento às Chuvas da Prefeitura permanece em estado de alerta, com equipes circulando pelas áreas mais atingidas e oferecendo assistência à população.



As ações de monitoramento seguem com o apoio da Defesa Civil, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, além das Secretarias de Governo, Cidade, Educação, Políticas Sociais, Saúde, Defesa Cidadã e Comunicação. O Corpo de Bombeiros Militar e bombeiros civis voluntários também reforçam as operações para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.



Recife

O Centro de Operações do Recife (COP) informou que, nas últimas 12h, foram registradas chuvas que chegaram a 45mm no pluviômetro de Nova Descoberta. Desde a meia noite, a Defesa Civil recebeu 21 chamados, entre pedidos de colocação de lona e solicitações de vistoria, nenhum com gravidade. Os principais pontos de alagamento foram a Avenida Abdias de Carvalho, em frente à Chesf; a Avenida Dom Hélder Câmara; e a Avenida Recife na altura da Rua João Cabral de Melo Neto.

Jaboatão dos Guararapes

A Secretaria Executiva de Defesa Civil de Jaboatão informou que, nas últimas 24 horas, foram registradas três ocorrências de deslizamentos de barreiras, sem vítimas ou danos a imóveis. As equipes seguem em alerta, com plantão 24 horas. Em caso de necessidade, os telefones de emergência são 0800 281 2099 e (81) 9 9195-6655

Matéria em atualização