Chuvas em Igarassu afetaram 165 pessoas e 65 seguem em abrigos da prefeitura

As chuvas que atingiram a cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), neste fim de semana, afetaram 165 pessoas, segundo dados divulgados pela gestão municipal. Desse total, 65 pessoas seguem abrigadas no Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon.

Imagens que circularam nas redes sociais no sábado (26) mostram várias residências do Loteamento Agamenon tomadas pela água após as fortes chuvas que atingiram o município.

Conforme os dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Igarassu foi a cidade que registrou o maior acumulado de chuvas nas últimas 72h, contabilizando 162,32 mm no bairro de Cruz de Rebouças.

Segundo a Prefeitura de Igarassu, o Comitê de Enfrentamento às Chuvas inspecionou neste fim de semana a ponte do Rio São Domingos (em frente à sede da Guarda Municipal), a ponte do Agamenon, a estrada da comunidade Pitanga e a comunidade Margaret Thatcher.

Ainda de acordo com a gestão municipal, a cidade registrou inundações nos rios Côngrua e Monjope, no Canal do Manancial, no rio Alexis e no Açude de Araripe.

No sábado (28), a prefeitura emitiu um Decreto de Emergência para intensificar as ações de enfrentamento, garantir apoio à população e facilitar o acesso a recursos estaduais e federais.

O Governo do Estado também enviou reforços da Defesa Civil de Pernambuco para a cidade.