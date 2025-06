Chuva: Em estado de emergência, Igarassu tem 18 pessoas alojadas em escola municipal

Igarassu na manhã deste domingo (29) (Foto: Reprodução/Redes Sociais Cuca.Drone)

Com Igarassu, no Grande Recife, em situação de emergência por causa da chuva, 18 pessoas estão abrigadas temporariamente na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, na cidade. A unidade de ensino voltará a funcionar nesta segunda-feira (30), a depender das condições climáticas, segundo a gestão municipal.

Em nota, a prefeitura informou que os desalojados serão transferidos, até o final da tarde deste domingo (29), para o Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon, onde continuarão recebendo assistência de equipes da Saúde e Assistência Social. Entre os desalojados estão seis homens, seis mulheres, cinco crianças e um adolescente.

De acordo com a gestão, 165 pessoas foram atingidas pelo temporal, parte delas já retornaram a suas casas ou foram acolhidas por familiares.



A cidade decretou estado de emergência nesse sábado (28) após as fortes chuvas que causaram o transbordamento de rios. Igarassu foi o município com o maior volume de chuvas em Pernambuco, com 152,43 milímetros acumulados, de acordo com a Apac.

Na manhã deste domingo, equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros e secretarias municipais visitaram a ponte do Rio São Domingos (em frente a sede da Guarda Municipal), a ponte do Agamenon, estrada da comunidade Pitanga e a comunidade? Margareth Thatcher. As inundações foram registradas nos rios Congrua, São Domingos, Monjope, no Canal do Manancial, Alexis e no Açude de Araripe.