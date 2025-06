Abrigo de animais em Igarassu sofre com enchente e pede apoio

Vídeo registra cães nadando em meio à enchente (Foto: Reprodução)

O Santuário da Associação Mãos e Patas (Amep), localizado no Jardim Sumaré, em Igarassu, está em estado crítico após ser atingido por uma enchente devastadora que assolou a região neste domingo (29), dentro do período em que a cidade está oficialmente em estado de emergência devido às fortes chuvas.

A veterinária Magda Abreu, responsável pelo santuário, relatou que o rio próximo à área começou a subir rapidamente entre 5h30 e 6h da manhã, surpreendendo pela velocidade e volume da água. “Em outras ocasiões já tivemos elevação do rio, mas nunca com tanta destruição”, afirmou.

O local abriga cerca de 140 animais, em sua maioria cães, e muitos sofreram com a enchente. Alguns se afogaram, outros desapareceram possivelmente levados pela correnteza ou fugiram diante do desespero provocado pelo desabamento parcial de canis e estruturas do abrigo. “Perdemos parte da estrutura física, muitos canis foram destruídos ou destelhados, e tivemos que cortar a energia para salvar os animais”, explicou Magda.

O cenário é de destruição total: lama, paredes caídas, equipamentos, ração e materiais de higiene perdidos, além de móveis e objetos danificados pela água. “A dimensão do prejuízo é incalculável”, disse a veterinária, que destacou ainda o medo de novas enchentes diante das previsões de chuvas para os próximos dias.

Apesar do esforço da equipe, que iniciou os resgates por volta das 8h10, e do apoio do município com vacinas antirrábicas aplicadas aos animais, o santuário enfrenta desafios enormes para garantir a saúde e segurança dos animais. “Estamos fazendo tratamentos profiláticos para evitar doenças, como a leptospirose, mas precisamos de doações de ração, medicamentos, materiais de limpeza, além de mão de obra especializada para reconstruir o abrigo”, reforçou.

Igarassu, que decretou estado de emergência devido às fortes chuvas que causaram alagamentos e deslizamentos, conta com equipes de Defesa Civil e assistência às famílias atingidas. Entretanto, a situação do Santuário da Amépia ainda exige apoio da comunidade para a recuperação completa do espaço que, há mais de 10 anos, acolhe e protege animais em situação de vulnerabilidade.

Quem desejar ajudar pode entrar em contato com a associação, que conta com canais para doações em PIX e materiais: 22.055.400/0001-37