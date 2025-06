Mesas e cadeiras no chão: briga entre homem e mulher gera tumulto em restaurante de shopping no Recife

Discussão entre um homem e uma mulher terminou em confusão em um restaurante no shopping RioMar (Reprodução)

Uma discussão entre um homem e uma mulher terminou em confusão, no último fim de semana, em um restaurante no shopping RioMar, no Pina, na Zona Sul do Recife.

Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram o tumulto no restaurante Zio, na hora do almoço.

No vídeo, é possível observar o momento em que uma mulher entra no estabelecimento com uma criança.

Ela discute com um homem, entre as mesas. Em um determinado momento, a mulher e o homem trocam empurrões.

A mulher, então, parte para cima de pessoas que estavam em uma mesa, bem perto.



Na confusão, a mesa e cadeiras vão parar no chão. Pelo menos duas mulheres caem e outras pessoas terminam se envolvendo no tumulto.

Até a criança participou do tumulto, batendo em uma mulher.

Ao Diario, o restaurante disse que lamenta o ocorrido, mas que não foi nada relacionado ao estabelecimento.