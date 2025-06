O caso aconteceu na madrugada do sábado (28)

Vídeo: Homem é agredido após arranhar carro em Boa Viagem: "Vão me matar" (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi agredido por um grupo de pessoas, incluindo seguranças de um bar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na madrugada do sábado (28).

A vítima, ainda não identificada, é uma pessoa em situação de rua que teria arranhado o carro de um dos clientes do estabelecimento comercial. O relato foi feito por moradores da região à reportagem do Diario de Pernambuco.

Segundo testemunhas, após depredar o veículo, o homem foi arrastado por seguranças do local que passaram a agredi-lo. O episódio também foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais.

As imagens mostram ao menos dois agressores. Nelas, a vítima aparece caída no chão e grita “Socorro” e “Vão me matar, é?”.

Desespero

Em condição de anonimato, uma moradora de Boa Viagem relatou ter chamado a Polícia Militar (PM) ao ouvir o homem pedir ajuda. Ela narrou como foram os momentos de tensão e as agressões.

“O homem gritava 'Eu vou morrer' enquanto era agredido. Fiquei desesperada e liguei para a polícia, mas, quando o policial chegou, me disse que não encontrou ninguém. O PM me disse que ia procurar para ver se a vítima tinha dado entrada em uma UPA [Unidade de Pronto Atendimento] próxima ao local”, descreve a moradora.

O Diario entrou em contato com as polícias Militar e Civil de Pernambuco, mas não obteve resposta até o momento.