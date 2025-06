Idoso de 76 anos é assassinado a facadas no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (Foto: Arquivo DP)

Um idoso foi morto a facadas no Centro de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, no sábado (28).

A morte de Robélio José do Nascimento, de 76 anos, aconteceu na Rua Aluízio Silvino, em frente ao Mercado Público Municipal da cidade.

A vítima foi atingida por diversos golpes de faca e morreu no local. A arma utilizada no crime ficou cravada no peito do idoso.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o crime pode ter sido motivado por uma antiga desavença entre a vítima e o suspeito, que já foi identificado.

Robélio teria acusado o homem de envolvimento em furtos ocorridos em sua residência, o que pode ter provocado a retaliação violenta.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em curso, com o objetivo de localizar e prender o autor do homicídio.