Passageiros causam confusão no Aeroporto do Recife após cancelamento de voos para Noronha

Confusão no Aeroporto do Recife aconteceu neste sábado (14)

Confusão foi motivada pelo cancelamento de voos para Fernando de Noronha. A mudança na rota foi causada por causa do tempo fechado durante o dia, que impossibilitou o pouso dos aviões na ilha (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Passageiros causaram confusão em fila no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da capital, após o cancelamento de voos que seguiam para Fernando de Noronha, no sábado (14). A mudança na rota foi causada por causa do tempo fechado durante o dia, que impossibilitou o pouso dos aviões na ilha.

De acordo com a Aena, que administra o Aeroporto do Recife, no sábado, o local recebeu um voo alternado, que partiu de Guarulhos-SP com destino a Fernando de Noronha. A empresa confirmou que a mudança de rota ocorreu por impossibilidade de pouso no arquipélago, devido a questões climáticas.

Ainda segundo a Aena, pelo mesmo motivo, dois voos do Recife para Fernando de Noronha foram cancelados. “Houve um pequeno tumulto entre alguns passageiros na área de embarque remoto. A situação foi rapidamente resolvida”, confirmou em nota.

Os voos cancelados foram da Azul e da Gol. Segundo a Azul, por causa das condições climáticas adversas, o voo AD4718 (Recife-Fernando de Noronha) precisou alternar para o aeroporto de origem. Já os voos AD4719 (Fernando de Noronha-Recife), AD4255 (Recife-Fernando de Noronha) e AD4091 (Fernando de Noronha-Recife) precisaram ser cancelados.

Segundo a companhia aérea, os clientes impactados foram reacomodados em seis voos extras da Companhia de/para a ilha ao longo deste domingo (15). “Eles receberam toda assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As equipes de solo de Recife e Fernando de Noronha deram todo o apoio possível aos Clientes, a fim de minimizar os transtornos causados por motivos alheios à Companhia”, disse a Azul.

O voo G3 1138 (FEN-REC), operado pela Gol, também precisou ser cancelado. Em nota, a empresa também garantiu que os voos seriam reajustados para o dia seguinte. “Todos os clientes impactados receberam as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC conforme as necessidades, com possibilidade de reacomodação nos voos previstos para este domingo (15)”, afirmou a Gol.