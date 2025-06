Chuva: Inmet renova alerta de 'perigo potencial' para cidades de Pernambuco

Céu nublado com chuva fina em todo o Agreste pernambucano (CARLOS LOPES/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de nível amarelo, indicando perigo potencial, para 74 municípios de Pernambuco, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul, Mata Norte e parte do Agreste. Antes, o alerta incluía apenas 31 cidades do litoral.

Segundo o órgão, pode chover até 50 milímetros (mm) entre 10h deste domingo (29) e 10h da segunda-feira (30).

As recomendações são:

Evite enfrentar o mau tempo;

Fique atento a sinais de deslizamentos em áreas de encosta;

Não use aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Municípios incluídos no alerta:

Região Metropolitana do Recife (RMR):

Abreu e Lima

Araçoiaba

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Olinda

Paulista

Recife

São Lourenço da Mata

Mata Norte:

Aliança

Carpina

Chã de Alegria

Condado

Goiana

Itambé

Itaquitinga

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Nazaré da Mata

Paudalho

Tracunhaém

Mata Sul:

Água Preta

Amaraji

Barreiros

Belém de Maria

Bonito

Catende

Cortês

Escada

Gameleira

Jaqueira

Joaquim Nabuco

Maraial

Palmares

Primavera

Quipapá

Ribeirão

Rio Formoso

São Benedito do Sul

São José da Coroa Grande

Sirinhaém

Tamandaré

Vitória de Santo Antão

Xexéu

Agreste:

Barra de Guabiraba

Feira Nova

Glória do Goitá

Gravatá

Passira

Pombos

Sairé