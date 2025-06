Jovem é preso por assaltar BRT e esfaquear passageiro no Centro do Recife

Policiais realizam operação em ônibus do Grande Recife (Foto: Divulgação/SDS)

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante por assaltar um BRT e ferir um passageiro de 51 anos com um objeto cortante na tarde desta quarta-feira (25) na Avenida Cruz Cabugá, no Centro do Recife.

A ocorrência aconteceu quando um suspeito armado com uma faca anunciou o assalto e agrediu um passageiro no momento em que o veículo trafegava. Após cometer o crime, o criminoso desceu do coletivo e tentou fugir pulando nas águas do Rio Beberibe, mas foi capturado na outra margem pelos bombeiros militares que trabalham no Centro de Manutenção (CMAN) da Corporação.

Os bombeiros, então, fizeram a comunicação ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) da Secretaria de Defesa Social (SDS), solicitando apoio da PM, que conduziu o indivíduo à Central de Plantões da Capital (Ceplanc) para as providências legais cabíveis.

Para esse chamado, o CBMPE utilizou duas motos de resgate e uma ambulância. A vítima sofreu um ferimento na face e escoriações nas costas, sendo encaminhada a um hospital particular da capital.

Suspeito tem passagem pela polícia

O homem apontado como autor do crime possui uma extensa ficha criminal, que começou ainda antes de atingir a maioridade. Dentre os crimes praticados pelo indivíduo estão ameaça, lesão corporal, corrupção de menores e tentativa de estupro, além da posse de celular roubado/furtado. Ele estava solto desde dezembro do ano passado, tendo sido enquadrado pelo crime de estupro.

Assaltos a ônibus

O medo do transporte público insiste nos trabalhadores, principalmente durante a volta para casa, como mostra uma reportagem do Diario de Pernambuco. No mês passado, um passageiro foi esfaqueado na cabeça durante uma tentativa de assalto a Avenida Domingos Ferreira, nas proximidades do antigo Bompreço, em Boa Viagem.

A gestão estadual afirma que em abril houve uma redução de 34,8% neste tipo de crime, saindo de 46 casos contabilizados em 2024 para 30 casos no mesmo período deste ano. No entanto, em maio, a redução foi de 4,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Como medida para evitar casos semelhantes, o estado realiza ações preventivas e repressivas em ônibus e terminais da Região Metropolitana do Recife. A atuação da PMPE inclui patrulhamento embarcado, abordagens estratégicas, presença ostensiva e inteligência policial para o mapeamento de áreas críticas. Nos fins de semana, feriados e dias de jogos, a Operação Medina entra em ação para conter crimes como a depredação de veículos e a prática do chamado “surf em ônibus”.