Passageiro esfaqueado em ônibus está na UTI e sem previsão de alta

A arma do crime foi deixada no ônibus (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O passageiro esfaqueado na noite de terça-feira (21) dentro de um ônibus na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, está internado na UTI do Hospital da Restauração e sem previsão de alta hospitalar. O crime aconteceu por volta das 20h13, nas proximidades do supermercado Assaí.

O ônibus estava fazendo a linha 40 – CDU/Caxangá/Boa Viagem quando dois homens entraram no veículo com a intenção de cometer um assalto. Eles tentaram roubar o celular de um dos passageiros, que reagiu e acabou entrando em luta corporal. Durante a briga, um dos assaltantes sacou uma faca e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, de 49 anos.

O passageiro foi socorrido em estado grave e passou por uma cirurgia de emergência logo após o ataque e segue sem previsão de alta médica.

O suspeito identificado e preso é Estevão Gabriel Valentim Porto, de 26 anos, conhecido como “Neguinho”. Ele foi localizado horas após o crime, em uma praça próxima ao edifício Clinical Center, no bairro do Pina. De acordo com o depoimento dos policiais, ele estava com a camisa suja de sangue e foi reconhecido tanto pelo motorista quanto pelas imagens das câmeras de segurança do ônibus.

O suspeito estava em liberdade há apenas cinco dias, após ter cumprido pena por roubo. No processo consta que ele possui duas condenações anteriores pelo mesmo tipo de crime, além de registros por porte de arma branca.

Minutos após o crime, o motorista do ônibus se dirigiu até a Delegacia de Boa Viagem, onde indicou onde estava a faca utilizada no ataque. A arma foi encontrada dentro do ônibus e apreendida pela polícia. O suspeito confessou informalmente a prática do delito, alegando que golpeou a vítima por medo de ser desarmado.

A Justiça de Pernambuco converteu a prisão em flagrante de Estevão em prisão preventiva, argumentando que ele representa risco à ordem pública e que há perigo real de reiteração criminosa, considerando seu histórico.

O segundo suspeito, conhecido apenas pelo apelido “Cabeça”, ainda não foi localizado pela polícia. Segundo relatos, ele costuma atuar como flanelinha nas imediações do bairro do Pina, onde costuma estacionar veículos. As imagens do circuito interno do coletivo foram fundamentais para a identificação dos envolvidos.