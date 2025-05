Passageiro é esfaqueado na cabeça em tentativa de assalto a ônibus em Boa Viagem

Criminosos deixaram a arma do crime no ônibus (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um passageiro do ônibus que não teve a identidade e idade divulgados foi esfaqueado na cabeça ao reagir uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (20). O crime aconteceu na Avenida Domingos Ferreira, nas proximidades do antigo Bompreço, e teria sido cometido por dois homens.

De acordo com o relato da vítima às autoridades policiais, os dois criminosos entraram no veículo, que fazia a Linha 440 - CDU/Boa Viagem, e anunciaram o assalto. O homem reagiu à tentativa de assalto e levou um golpe de faca.

Após isso, os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence e o passageiro foi transportado por um parente para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central. Um vídeo enviado ao Diario de Pernambuco mostra que os assentos e as escadas traseiras do ônibus ficaram cheios de sangue.

A faca utilizada no crime foi deixada em um dos assentos no fundo do veículo.