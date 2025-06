Motorista denuncia agressão de passageiro com ônibus em movimento

De acordo com o motorista, homem entrou no coletivo fazendo agressões verbais, partindo em seguida para a agressão física

Passageiro entrou no ônibus xingando o motorista, antes da agressão física (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um motorista de ônibus de 56 anos denunciou que foi agredido por um passageiro enquanto conduzia o veículo. O caso aconteceu na manhã desta quarta (11), dentro de um coletivo que realizava a linha Rio Doce/Piedade, enquanto o veículo passava nas imediações da Praça do Derby, na área central do Recife.

Como aconteceu

Em entrevista à TV Guararapes, Severino Bezerra, condutor do ônibus, explicou como tudo aconteceu.

“Eu vinha de Rio Doce sentindo Piedade, e chegando ali na Praça do Derby. Eu já dava os procedimentos para ir para outra parada, quando ele veio na carreira e se pendurou na porta do ônibus. Eu parei e ele subiu já alterado, esculhambando, com palavras de baixo calão. Reclamei e ele veio me agredir”, lembrou.

Severino descreveu como as agressões começaram.

“Ele passou me xingando, não tinha necessidade disso. Eu fiz a gentileza de abrir a porta pra ele. Eu reclamei por isso. Aí ele já voltou esfregando a mão no meu rosto. Eu me levantei e ele partiu para cima. Eu tentei me defender e ele estava me batendo, com o ônibus ainda andando”, explicou.

Um efetivo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionado e deteve o passageiro, ainda no Derby. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem resiste às ordens dos policiais de descer do coletivo.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou o registro do caso, como ocorrência de vias de fato. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, divulgou.