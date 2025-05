TJPE suspenderá atendimento presencial nesta quinta-feira (15)

Com a decisão, o TJPE funcionará apenas na modalidade remota nesta quinta-feira (15)/Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspenderá atividades presenciais nesta quinta-feira (15) por causa das fortes chuvas no litoral pernambucano nas últimas horas. Com a decisão, o TJPE funcionará apenas na modalidade remota ao longo do dia.

Em nota publicada nas redes sociais, o Tribunal informou que serão suspensos os prazos processuais dos processos físicos, conforme as regras legais vigentes. Contudo, ficarão mantidos os prazos dos processos judiciais eletrônicos, os atendimentos e as audiências designadas para realização de forma telepresencial, quando possível.

Segundo o órgão, os prédios onde funcionam os serviços judiciários e administrativos das Comarcas do Recife e da Região Metropolitana permanecerão fechados. Todos os canais de atendimento virtual estão ativos.