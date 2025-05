Chuvas: TRE-PE suspende atendimento ao público nesta quinta-feira (15)

Por causa das fortes chuvas, TRE-PE suspendeu expediente em todas as unidades da Justiça Eleitoral dos municípios da Região Metropolitana do Recife

Atendimento presencial será suspenso, nesta quinta-feira (15), em todas as unidades da Justiça Eleitoral dos municípios da Região Metropolitana do Recife/Foto: Divulgação

Por causa das fortes chuvas que atingem o Grande Recife, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) suspenderá, nesta quinta-feira (15), o expediente presencial e o atendimento ao público em todas as unidades da Justiça Eleitoral dos municípios da Região Metropolitana do Recife.

Em nota, o TRE-PE informou que os cidadãos com atendimento previamente agendado para esta quinta (15) poderão comparecer nos dias seguintes, sem a necessidade de novo agendamento, desde que apresentem o comprovante do agendamento original.

O Tribunal ressaltou ainda que os serviços on-line disponíveis ao público estão mantidos, por meio do autoatendimento no site do TRE-PE. Nele, é possível agendar atendimentos para datas posteriores, emitir ou imprimir o título eleitoral, emitir certidões, pagar multas ou solicitar alguma alteração no cadastro eleitoral.

Ainda de acordo com o TRE-PE, os prazos judiciais não serão suspensos, pois tramitam no Processo Judicial Eletrônico (PJe), que permanece sem interrupção.

“Contamos com a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança de servidores, colaboradores e do público.”, reforça o Tribunal no comunicado.