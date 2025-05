Apac emite alerta de chuvas para litoral de Pernambuco

Recife é uma das cidades atingidas pelas chuvas de quarta (14)/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas válido até esta quinta-feira (15) para todo o litoral do estado. O aviso abrange a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia publicado um alerta para as mesmas localidades, abrangendo 38 municípios. Segundo o Inmet, o grau de severidade da chuva é de “Perigo Potencial”, mas com baixo risco de alagamento e pequenos deslizamentos. Este aviso segue válido até as 10h de quinta.

Confira as cidades incluídas no alerta:

Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Barreiros, Buenos Aires, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Escada, Ferreiros, Gameleira, Glória do Goitá, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Tamandaré, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência eVitória de Santo Antão.

Diante da previsão de chuvas intensas, é importante que a população adote medidas de precaução para garantir a segurança:

Evite áreas de risco: Não transite por locais com histórico de alagamentos ou deslizamentos.

Desligue aparelhos elétricos: Em caso de chuvas fortes, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Proteja seus pertences: Em situações de risco de inundação, envolva seus pertences em sacos plásticos para protegê-los da água.

Acompanhe os alertas oficiais: Mantenha-se informado por meio dos canais oficiais da Apac e da Defesa Civil.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.