Chuvas intensas causam alagamentos no litoral de Pernambuco

Chuvas devem continuar até quinta-feira (15), alerta Apac/Foto: Adelmo Lucena/DP

A noite desta quarta-feira (14) está sendo marcada por fortes chuvas no litoral de Pernambuco, provocando transtornos em várias cidades da Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o cenário deve se manter nas próximas horas, com pancadas de chuva previstas até esta quinta-feira (15). O alerta vale para todo o litoral do estado, incluindo a Zona da Mata.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para as mesmas regiões, com grau de severidade classificado como de “Perigo Potencial”. Apesar do aviso indicar baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, os efeitos da chuva já são sentidos nas ruas de várias cidades.

De acordo com o boletim divulgado pela Apac, os maiores acumulados de chuva registrados entre 13h42 e 19h42 ocorreram em Olinda, que lidera a lista com 90,6 milímetros.

Na sequência, aparecem Recife com 82,8 mm e Paulista, com 68,7 mm, municípios que já enfrentam transtornos como pontos de alagamento e lentidão no trânsito. Também constam entre os destaques Jaboatão dos Guararapes (63,3 mm) e Goiana (56,8 mm), que seguem em alerta diante da previsão de continuidade das chuvas.

Pontos de alagamento

Na capital, motoristas enfrentam dificuldades em importantes vias da Zona Sul. A Avenida Domingos Ferreira, uma das principais da cidade, já apresenta correntes de água e requer atenção redobrada dos condutores. O tráfego lento e a visibilidade reduzida têm preocupado quem precisa se deslocar pela região.

Outros bairros da Zona Sul, como Ipsep, Imbiribeira, Ibura, Pina e Brasília Teimosa também registram pontos de alagamento. Na Zona Norte, os bairros Nova Descoberta, Beberibe, Arruda, Água Fria e Casa Forte também sofrem com correntezas.

A Defesa Civil do município está em alerta e acompanha possíveis ocorrências em áreas de risco. A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelos telefones 0800.0813400 e 3036 4873. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, a situação é mais grave. Moradores relatam alagamentos nos bairros de Piedade, Prazeres, Candeias, Barra de Jangada, Cajueiro Seco e Curcurana. Em algumas áreas, a água já invadiu calçadas e ameaça residências. Moradores relatam que ônibus e carros não estão conseguindo transitar em diversas ruas destas localidades.

A prefeitura informou que foram registradas cinco ocorrências, sendo quatro pedidos de vistoria em barreira, nos bairros de Zumbi do Pacheco (3) e Jardim Jordão (1), e a quinta ocorrência relativa a orientações sobre as chuvas no município.

Em caso de emergência, a população poderá entrar em contato com a Defesa Civil do Jaboatão pelos telefones: 9.9195.6655 (Whatsapp) e 0800.281.2099. O atendimento é 24h.

Olinda

Olinda também registra trechos com acúmulo de água, dificultando o trânsito e exigindo cuidados dos pedestres. Uma moradora da cidade relatou que a força das chuvas derrubou um letreiro localizado na orla.

A Secretaria Executiva de Defesa Civil de Olinda pode ser acionada pelo número 9.9266.5307, que também é Whatsapp.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 < >

Alerta para 38 municípios

Além de Recife, Olinda e Jaboatão, o alerta das autoridades abrange 38 municípios do litoral pernambucano. Entre eles, Abreu e Lima, Paulista, Camaragibe, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Escada, Goiana e Tamandaré.

Confira os locais onde mais choveu entre as 18h e 21h:

Recife | 89,35 mm (Torreão)

Recife | 79,2 mm (Campinha do Barreto)

Recife | 77,49 mm (Recife [APAC])

Olinda | 70,53 mm (Jardim Fragoso)

Recife | 69,76 mm (UPA Nova Descoberta - APAC)

Jaboatão dos Guararapes | 66,62 mm (Muribeca)

Recife | 66,6 mm (Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])

Recife | 64,54 mm (Guabiraba - APAC)

Paulista | 54,11 mm (Vila Torres Galvão)

Jaboatão dos Guararapes | 53,8

Confira as recomendações de segurança durante o período chuvoso:

Evite transitar por áreas alagadas ou com risco de deslizamento;

Desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia em caso de inundações;

Proteja documentos e objetos importantes em sacos plásticos;

Acompanhe os boletins oficiais e fique atento aos comunicados da Defesa Civil.

Chuvas deixaram seis mortos no Grande Recife em fevereiro

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife em fevereiro causaram seis mortes e uma série de transtornos. Segundo as autoridades locais, quatro óbitos foram registrados na capital pernambucana, um em Camaragibe e outro em Paulista, onde uma mulher de 24 anos morreu após sofrer um choque elétrico no bairro Nossa Senhora da Conceição, nas proximidades da rodovia PE-22.