Saiba onde mais choveu no litoral de Pernambuco nas últimas horas

Previsão é que as chuvas continuem no litoral até a quinta-feira (15). População é orientada a buscar locais seguros

Chuvas causaram alagamentos me diversos pontos da capital/Foto: Reprodução/Instagram

As fortes chuvas que atingem o litoral de Pernambuco nesta quarta-feira (14) continuam provocando transtornos e colocando cidades da Região Metropolitana do Recife em estado de atenção.

De acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os maiores acumulados ocorreram em bairros da capital, com destaque para o Torreão, na Zona Oeste, onde foram registrados impressionantes 89,35 milímetros em apenas três horas.

Outras áreas do Recife fortemente atingidas incluem Campina do Barreto (79,2 mm) e Nova Descoberta (69,76 mm). Em Olinda, o bairro de Jardim Fragoso acumulou 70,53 mm no mesmo intervalo.

Jaboatão dos Guararapes, outro município duramente impactado, teve 66,62 mm registrados na Muribeca. Em Paulista, a Vila Torres Galvão somou 54,11 mm.

Confira os locais onde mais choveu entre as 18h e 21h:

Recife | 89,35 mm (Torreão)

Recife | 79,2 mm (Campinha do Barreto)

Recife | 77,49 mm (Recife [APAC])

Olinda | 70,53 mm (Jardim Fragoso)

Recife | 69,76 mm (UPA Nova Descoberta - APAC)

Jaboatão dos Guararapes | 66,62 mm (Muribeca)

Recife | 66,6 mm (Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])

Recife | 64,54 mm (Guabiraba - APAC)

Paulista | 54,11 mm (Vila Torres Galvão)

Jaboatão dos Guararapes | 53,8

Riscos e cuidados em dias de chuva intensa

Com o aumento expressivo do volume de água em curto intervalo de tempo, a Defesa Civil e outros órgãos de emergência reforçam a necessidade de adoção de medidas de precaução. Confira as principais recomendações:



•Evite áreas alagadas: não tente atravessar ruas ou avenidas cobertas por água. Mesmo locais aparentemente rasos podem esconder buracos ou apresentar correntezas perigosas.

•Desligue os aparelhos elétricos: em caso de inundações dentro de casa, desligue o quadro geral de energia para evitar curtos-circuitos e choques elétricos.

•Não permaneça em áreas de risco: moradores de encostas ou regiões com histórico de deslizamentos devem ficar atentos aos sinais de instabilidade do solo, como trincas em paredes e árvores inclinadas.

•Proteja documentos e objetos importantes: guarde itens pessoais em locais elevados e, se possível, dentro de sacos plásticos vedados.



Contatos de emergência

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil do Recife pode ser acionada pelos telefones 0800.0813400 e 3036 4873. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

Já a de Olinda atende pelo número 9.9266.5307, que também é Whatsapp.

Moradores de Jaboatão dos Guararapes podem contatar a Defesa Civil da cidade pelos telefones: 9.9195.6655 (Whatsapp) e 0800.281.2099. O atendimento é 24h.