Datafolha: Marília e Humberto têm 19%; Mendonça, 12%; Eduardo, 10% para o Senado em PE

Marília mantém percentual da pesquisa anterior, enquanto Humberto sobe dois pontos; duas vagas estão em disputa em Pernambuco.

Candidatos com mais intenção de voto: Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT), Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A três dias do primeiro turno, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) aparecem empatados na liderança da disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra os dois candidatos com 19% das intenções de voto.

Mendonça Filho (PL) aparece na sequência, com 12%, enquanto Eduardo da Fonte (PP) registra 10%. Considerada a margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, Marília, Humberto e Mendonça estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 24 de setembro, Humberto foi quem apresentou a maior oscilação entre os primeiros colocados: passou de 17% para 19%.

Marília permaneceu com os mesmos 19% registrados na rodada anterior. Mendonça oscilou de 13% para 12%, enquanto Eduardo da Fonte manteve os 10%.

Demais candidatos

Túlio Gadêlha (PSD) aparece com 5% das intenções de voto, ante 6% na pesquisa anterior. Carlos Sant'anna (Novo) tem 2%.

Pastor Gilvan Costa (Democrata), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP) registram 1% cada. Mariano Macedo (PSTU), Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) aparecem com 0%.

Os eleitores que declararam voto branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 16%, contra 19% na rodada anterior. Já os indecisos passaram de 10% para 13%.

Neste ano, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado, já que duas das três cadeiras de Pernambuco na Casa estão em disputa.

Pesquisa

O levantamento Datafolha foi contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. Foram ouvidas 1.204 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-06822/2026.