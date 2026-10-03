TRE-PE define urnas que serão submetidas a testes de integridade neste domingo (4)

Os procedimentos podem ser acompanhados por eleitores e entidades fiscalizadoras

Urnas eletrônicas (Abdias Pinheiro/SECOM/TSE)

As urnas que serão submetidas aos testes de integridade e de autenticidade no domingo (4) em Pernambuco foram definidas após sorteio realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-PE) neste sábado (3). A escolha ocorreu em audiência pública e faz parte dos procedimentos de auditoria do sistema eletrônico de votação.

Outras cinco urnas foram escolhidas por entidades fiscalizadoras para o teste de integridade, sendo duas para a modalidade com biometria e três para o procedimento sem biometria.

Nos testes, os votos registrados previamente em cédulas de papel são digitados nas urnas eletrônicas e, ao final, os resultados são confrontados para verificar se os votos registrados eletronicamente correspondem aos votos das cédulas. Na modalidade com biometria, eleitores convidados participam do procedimento por meio da identificação biométrica, permitindo que essa etapa do funcionamento da urna também seja verificada.

A realização dos procedimentos pode ser acompanhada pelos eleitores e por entidades fiscalizadoras. As auditorias também terão transmissão pelo canal oficial do TRE-PE no YouTube.





Teste de integridade com biometria

Duas urnas que participarão do teste de integridade com biometria foram escolhidas por entidades fiscalizadoras. Ambas são do Recife e estão instaladas no Colégio Agnes.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) indicou a urna da seção 241 da 8ª Zona Eleitoral. Já a Polícia Federal (PF) escolheu a seção 192, também da 8ª Zona Eleitoral.





Urnas escolhidas para o teste com biometria:

- MPE: 8ª ZE, seção 241, Recife – Colégio Agnes

- Polícia Federal: 8ª ZE, seção 192, Recife – Colégio Agnes





Teste de integridade sem biometria

Outras três urnas foram escolhidas por entidades para o teste de integridade sem biometria.

A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) indicou a seção 32 da 1ª Zona Eleitoral, no Colégio Boa Viagem, no Recife. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) escolheu a seção 8 da 7ª Zona Eleitoral, na Escola Municipal Darcy Ribeiro. Já a Defensoria Pública da União (DPU) indicou a seção 12 da 6ª Zona Eleitoral, no Colégio Santa Catarina.





Urnas escolhidas pelas entidades:

- DPPE: 1ª ZE, seção 32, Recife – Colégio Boa Viagem

- OAB-PE: 7ª ZE, seção 8, Recife – Escola Municipal Darcy Ribeiro

- DPU: 6ª ZE, seção 12, Recife – Colégio Santa Catarina





Além dessas escolhas, foram sorteadas 22 urnas para participar do teste de integridade:

- 63ª ZE, seção 125, Manari – Escola Municipal Clarindo Alexandre do Nascimento, Sítio Salgado Estivas

- 77ª ZE, seção 60, Cabrobó – Escola Municipal José Nilton Bione de Andrade

- 125ª ZE, seção 72, Itaquitinga – Escola Severino Gouveia de Lima

- 73ª ZE, seção 19, Belém de São Francisco – Escola Tercina Roriz

- 60ª ZE, seção 169, Buíque – Escola Técnica Estadual Jornalista Cyl Gallindo

- 58ª ZE, seção 35, Pedra – Escola Municipal Celina Tenório Vaz

- 80ª ZE, seção 60, Granito – Escola Municipal Cornélio de Alencar, Povoado de Rancharia

- 51ª ZE, seção 65, Taquaritinga do Norte – Escola Municipal Sebastião Ferreira de Lima, Sítio Algodão

- 24ª ZE, seção 109, Limoeiro – Escola Estadual Professora Suzel Galiza

- 13ª ZE, seção 206, São Lourenço da Mata – Escola Municipal Clodoaldo Gomes de Araújo

- 81ª ZE, seção 114, Santa Maria da Boa Vista – Escola Martiniano Pereira Brandão

- 30ª ZE, seção 109, Gravatá – EREM Devaldo Borges

- 147ª ZE, seção 476, Jaboatão dos Guararapes – EREM Professor Epitácio Andrade Dias

- 117ª ZE, seção 421, Olinda – Escola Tabajara

- 2ª ZE, seção 548, Recife – Escola Planeta Infantil

- 17ª ZE, seção 164, Paudalho – Escola Municipal Paulo VI

- 37ª ZE, seção 100, Palmares – Escola Municipal Santa Luzia

- 50ª ZE, seção 41, Tabira – Escola Pedro Pires Ferreira

- 135ª ZE, seção 29, Feira Nova – Escola Estadual Professora Marilene Chaves de Santana

- 72ª ZE, seção 14, Floresta – Instituto Sertão Pernambucano

- 128ª ZE, seção 23, Ibimirim – Escola Pedro Bezerra de Melo

- 71ª ZE, seção 109, Serra Talhada – Escola Municipal Fausto Pereira





Teste de autenticidade

Também foram sorteadas oito urnas para o teste de autenticidade dos sistemas eleitorais. Diferentemente do teste de integridade, esse procedimento é realizado no próprio local de votação.





As seções sorteadas foram:

- 23ª ZE, seção 50, Nazaré da Mata – Escola Municipal Monsenhor Calábria

- 101ª ZE, seção 598, Jaboatão dos Guararapes – Escola Municipal José Rodovalho

- 102ª ZE, seção 33, Pombos – EREM Capitão Manoel Gomes de Assunção

- 41ª ZE, seção 70, Caruaru – Escola Municipal Maria do Socorro Freitas

- 89ª ZE, seção 8, Tacaratu – Escola Sérgio Magalhães

- 116ª ZE, seção 126, Canhotinho – Escola Maria das Graças Peres Gonzaga

- 64ª ZE, seção 20, Águas Belas – Escola João Rodrigues Cardoso

- 106ª ZE, seção 255, Caruaru – Grupo Escolar Professor José Leão



